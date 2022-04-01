Ташкент, , 11:37 — REGNUM В ближайшее время с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева начнется совещание по мерам дальнейшего развития массового спорта среди молодежи. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Prezident.uz

«На нем, в частности, будут рассмотрены вопросы популяризации физической культуры среди населения, развития спортивной инфраструктуры в махаллях, широкого охвата молодежи спортивными мероприятиями», — говорится в сообщении.

Также, в рабочем графике главы государства встреча с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, пребывающей в Узбекистане с трехдневным визитом.

«На встрече будут рассмотрены актуальные вопросы узбекско-азербайджанского многопланового сотрудничества. Особое внимание будет уделено активному межпарламентскому взаимодействию в целях поддержки совместных экономических проектов и гуманитарных программ», — говорится в сообщении.