Орел, , 11:37 — REGNUM Орловская область приняла более тысячи вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины, данные опубликовала пресс-служба правительства региона.

Пункт временного размещения беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего по данным на 31 марта на территории Орловской области находится 1031 вынужденный переселенец, в том числе 335 детей. На данный момент в пунктах временного размещения остаются 765 человек, более 200 приняли родственники и знакомые.

Ещё 126 беженцев в регион прибыли 29 марта — большая часть из Харьковской и Сумской областей Украины. Сейчас людей разместили, обеспечили всем необходимым.

Как пояснили в облправительстве, ежедневно в Орловскую область самостоятельно прибывает около 30 граждан, вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР и Украины, в том числе из города Мариуполя.