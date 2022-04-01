Магнитогорск, Челябинская область, , 11:36 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области неизвестный расстрелял автомобиль с двумя девушками. Об этом пишут СМИ.

Стрельба

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Советской Армии и Галлиулина 31 марта примерно в 17:15 по местному времени, Автомобиль остановился впереди внедорожника. Оттуда раздались оскорбления и затем выстрел. Пострадавших нет.

Заявление было подано в отдел полиции «Правобережный». Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, проводится проверка, ход которой взял на контроль лично начальник главка Михаил Скоков. Ведутся розыски стрелявшего.