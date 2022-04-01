Лондон, 1 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Австралий рэп-исполнитель Masked Wolf (Гарри Майкл) принял участие в записи новой песни британской метал-группы Bring Me The Horizon, представившей сингл Fallout. Об этом 1 апреля рассказал портал NME.

NME Bring Me The Horizon

Сингл Astronaut In The Ocean стал первой работой для рэпера в текущем году. Он был выпущен на лейбле Elektra Records.

Группа анонсировала релиз, поделившись фрагментом трека в социальной сети TikTok. В клипе фронтмен Оливер Сайкс поет вместе с остальными участниками группы в студии.