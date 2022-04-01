Ташкент, , 11:34 — REGNUM Власти Узбекистана призвали оказать содействие новой Кабульской администрации с привлечением возможностей международных финансовых институтов к реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» и ЛЭП-500 «Сурхан — Пули Хумри». Об этом заявил заместитель главы МИД Узбекистана Владимир Норов, выступая на конференции ООН по Афганистану.

Узбекистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он сообщил также, что Узбекистан в целях облегчения централизованной и адресной доставки гуманитарных грузов в Афганистан, выступил с инициативой о создании в Термезе многофункционального транспортно-логистического хаба.

«Узбекистан содействует обеспечению потребностей страны в грамотных и квалифицированных специалистах. В республике обучается порядка 300 афганских студентов, организованы курсы по подготовке специалистов гражданской авиации, медицинского персонала», — сообщил Норов.