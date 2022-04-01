Москва, , 11:34 — REGNUM Компания Google заплатила телеканалу «Царьград» 1 млрд рублей в качестве неустойки. Об этом сообщает 1 апреля «Интерфакс».

Google Robert Scoble

Деньги получены по иску о восстановлении канала на видеохостинге YouTube. Средства будут перечислены в поддержку специальной военной операции России на Украине.

«Если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов. Мы снова с божьей помощью взыщем с интернет-гиганта и этот штраф», — приводит агентство слова владельца «Царьграда» Константина Малофеева.