Донецк, , 11:34 — REGNUM Уголовное дело по статье «теракт» по факту обстрела киевскими боевиками жилого дома в Донецке возбудило Следственное управление Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 апреля сообщается в официальном телеграм-канале ДНР.

Обстрел Mil.gov.ua

«Следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сирченко С. А.», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что следствие установило, что военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по приказу ее командира Сирченко обстреляли Кировского района Донецка, в результате чего в доме 8 по улице Пинтера погибли два человека и еще четверо, включая детей 2008 и 2020 г. р. были ранены, а также получил повреждения многоквартирный жилой дом.

«В отношении Сирченко и подчиненных ему по службе военнослужащих 56-й ОМПБр ВСУ возбуждено уголовное дело по статье «теракт» (п. п. «а», «б», «в» ч. 2, ч. 3 ст. 229 УК ДНР)», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что украинский зенитно-ракетный комплекс С-300 был уничтожен на пусковой позиции.

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