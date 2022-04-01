Кишинёв, 1 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Молдавии с 1 апреля начинаются работы по отключению объектов от центральной системы отопления. Об этом сообщает пресс-служба АО «Термоэлектрика».

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

«Такая мера позволит обеспечить тепловой комфорт жильцов и экономию энергоресурсов в условиях благоприятной погоды», — говорится в сообщении.

Мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил на совещании, что в столице 2 апреля отключат отопление. Поддерживать тепло будут только в детских садах, интернатах и больницах. При этом в ряде районов страны, по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается снег.

Стоит отметить, что отопительный сезон в Молдавии официально заканчивается 19 апреля. Ранее премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что для экономии следует рассмотреть вопрос о его досрочном завершении. Политика прозападного правительства привела к тому, что газ в России приобретается по ценам, зависящим от европейского энергетического рынка. За последние полгода цена на голубое топливо для Молдавии выросла в три раза, и приходится экономить.