Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга с началом транспортной реформы могут стать инициаторами изменения маршрутов общественного транспорта, их готовы рассмотреть в городском комитете по транспорту. Об этом 1 апреля заявил глава комтранса Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пассажиры выходят на остановке Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Новая модель транспортного обслуживания — это не статичная структура. Исходя из предложений жителей Санкт-Петербурга, исходя из развития транспортной инфраструктуры в городе, с появлением новых станций метрополитена, с появлением новых жилых кварталов, объектов социальной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов, естественно, маршрутная сеть будет меняться для того, чтобы обеспечить транспортное обслуживание всех территорий нашего города», — сказал Кирилл Поляков.

Изменения готовы внедрять и в новых, и в старых районах Петербурга. Это связано с тем, что в старых районах также появляются новые социальные объекты.

Глава комитета отметил, что в Петербурге с 1 апреля заменили чуть более десятка рейсов, на которых работали маршрутки. На их место пришёл муниципальный автобусный транспорт с теми же номерами маршрутов. При этом в автобусах принимаются все виды льготных проездных, как на других видах социального транспорта.

Ознакомиться с изменёнными маршрутами можно на сайте комитета по транспорту в разделе «транспорт 2022». Там можно узнать какие маршруты были, какие стали, какие появятся после запуска следующего этапа транспортной реформы. Также информация будет доступна на станциях петербургского метрополитена, от которых отходят новые маршруты, и на остановочных пунктах.

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