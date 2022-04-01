Томск, 1 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 794 человека.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 126 190. За сутки выявлено 245 новых носителей коронавируса. 40 заразившихся были госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 124 178 человек, в том числе 144 за последние сутки.