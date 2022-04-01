1 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудил заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера о том, что Словакия может перейти на рубли в расчётах за российский природный газ.

Оксана Переможенко, , 12:25 — REGNUM Словакия может перейти на рубли в расчётах за российский природный газ. Об этом заявил 31 марта премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

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Новость обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в телеграм-канале «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие участники обсуждения восприняли данную новость с иронией, указав на то, что Словакия может не только закупать российский газ, но и, вероятно, впоследствии продавать его другим государствам.

«Словакия замахнулась стать всеевропейским газовым хабом?» — иронизиурет Алексей П.

«Словацкий газ» уже доказал свое право на существование. Германия будет получать реверсом…» — ответила Алексею П. Ирина Т.

«И правильно. Мир изменился. Доллар и евро нельзя больше считать надежными средствами. Между собой пусть рассчитываются, а с нами теперь, извините, только за рубли. Бумеранг, он ведь такой…» — добавил Александр К.

«Так вариантов-то нет… [чего]… умничать. Берете за рубли и продаете за евро по спотовым ценам… Нужно идиотом быть, чтобы не воспользоваться», — не без сарказма отреагировал Владимир Ш.

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«Скоро в европейских новостях и ток-шоу: мы не покупаем российский газ, мы покупаем газ у Словакии», — смеется Aleksey D.

«Чего там с вентилем?..» — в свою очередь поинтересовался «Фесс».

«Вот и первая ласточка», — пишет Анна К.

«США наложат санкции на ЕС?» — пошутил RAY.

«Потом он может продавать ЕС… Молодец», — также смеется Olga T.

«Молодец, думает о своей стране и людях», — написала Елена.

«Газуем, сегодня мы с тобой газуем», — не без юмора добавил Вячеслав.

«Они же говорили, что не знают, как рубли выглядят», — отметил user.

«А потом продавать его Украине за евро», — с юмором пишет Anna.

«Нашёл-таки изображение рубля в интернете?» — иронизирует Vrednaya_Masha.

«Следующий шаг — по рыночной цене», — отреагировала Wild Rose.

«Молодец. Кто-то поумнее уже дошёл до стадии «принятие», — комментирует Екатерина М.

«Спесь потихонечку начинает сползать с их холеных и… [обнаглевших] рож…» — написал Alecseitsadert.

«Словакия скоро станет самой крупной газодобывающей страной Европы. Газ будет добываться из российской трубы и перепродаваться тем, кто ещё не вдуплил», — пошутил Максим З.

Газопровод Gazprom.ru

«Хоть кто-то здравомыслящий… Поражаюсь западным политикам в отношении к своему народу, всем на народ… [плевать]», — добавила Светлана.

«О, тёпленькая пошла», — смеется Yana.

«А как дышали, как дышали-то», — с сарказмом подытожила Ната М.

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