Минск, 1 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии АлександрЛукашенко сообщил о готовящемся телефонном разговоре с российским лидером ВладимиромПутиным, сообщает 1 апреля БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Расскажу о новой традиции [вручения премии Союзного государства в области науки и техники], которую мы открыли. Я очень ценю традиции», — сказал Лукашенко на церемонии вручения награды по итогам 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину ответить на санкции вместе с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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