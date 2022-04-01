Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Американская киноакадемия «солгала» о том, что организаторы просили актёра Уилла Смита покинуть премию «Оскар» после инцидента с пощёчиной Крису Року. Об этом 1 апреля пишет TMZ, ссылаясь на свой источник.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

По словам инсайдера, продюсер премии Уилл Пэкер наоборот попросил Смита остаться в зале. «Мы не хотим, чтобы вы уходили», — сказал он. Как отмечает издание, внутри организаторов произошёл «раскол» — одни хотели, чтобы актёр покинул премию, другие — нет.

Ранее представители киноакадемии заявили, что они просили Смита покинуть церемонию вручения премии «Оскар», Однако, по их словам, актёр их не послушал и остался в зале.

ИА REGNUM напоминает, что на премии «Оскар-2022» Уилл Смит ударил комика Криса Рока. Причиной стала шутка в адрес причёски его жены, страдающей от алопеции.