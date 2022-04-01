Уфа, 1 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Университеты Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) вошли в число лучших вузов Российской Федерации. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Марьин Д.А Уфимский государственный университет, корпус 1

Рейтинг был составлен компанией RAEX и представлен на заседании совета Российского союза ректоров.

Сообщается, что вузы Башкирии, которые являются участниками Евразийского НОЦ, вошли в рейтинг лучших вузов Российской Федерации по 29 направлениям подготовки.

«Всего в 29 отраслевых публикуемых рейтинга вошло 136 университетов из 41 региона России. Пять вузов Башкирии представлены в рейтинге в списках лучших», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что лидером по предметным областям стал Уфимский государственный нефтяной технический университет.

«Уфимский государственный нефтяной технический университет уже давно является не просто вузом, где готовят нефтяников, мы — политехнический университет. То, что из 29 направлений мы оказались в 8 инженерных — ещё одно тому доказательство», — приводит пресс-служба слова ректора этого университета Олега Баулина.

Так, университет вошел в число лучших университетов России по направлениям: «технологии легкой промышленности», «машиностроение и робототехника», «геология», «биотехнологии и биоинженерия», «строительство», «энергетическое машиностроение и электротехника».При этом по направлениям нефтегазовое дело и химические технологии нефтяной вуз Евразийского НОЦ вошел в десятку лучших нефтегазовых вузов России.

Башкирский государственный медицинский университет вошел в десятку лучших университетов по направлению «Медицина» и занял восьмую строчку рейтинга из 20 медвузов.

Этот университет стал участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и получателем специальной части гранта второй категории.

Уфимский государственный авиационный технический университет вошел в предметный рейтинг по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника».

Башкирский государственный аграрный университет замыкает двадцатку лучших вузов по предметному рейтингу «Пищевые технологии», а БашГУ вошел в число лучших вузов по направлению «Лингвистика и иностранные языки» и «Филология и журналистика».