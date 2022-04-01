Казань, 1 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Татарии за неделю подорожали почти все продукты питания. Максимальную динамику роста демонстрирует так называемый «борщевой набор». Обновленные данные по состоянию на 25 марта опубликовал Татарстанстат.

Борщ

По сравнению с прошлой отчетной датой (18 марта), на 24,85% подорожал лук репчатый, капуста — на 16,40%, морковь — на 12,86%, картофель — на 6,40%, свёкла — на 6,37%. Один килограмм лука реализуется по 41,70 рублей, капуста стоит 81,34 руб./кг, морковь — 52,20 руб./кг, картофель — 47,91 руб./кг, свёкла — 52,96 руб./кг.

За неделю подешевели на 9,26% огурцы (157,84руб./кг), на 0,98% — колбаса вареная (378,83 руб./кг), на 0,45% молоко (81,78 руб./кг). Также подешевел на 0,21% ржаной хлеб (57,15 руб./кг).

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области за месяц цена на помидоры выросла на 25% — со 199 до 249 рублей за килограмм.

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