Новокузнецк, Кемеровская область, 1 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Новокузнецке на заводе погибли трое рабочих. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области Обрушение котлована

«Из-за обвала грунта на Новокузнецком сталелитейном заводе погибли трое рабочих, — написал он в своём телеграм-канале. — Выражаю соболезнования родным и близким».

По данным регионального управления СКР, на территории завода произошло обрушение бетонной конструкции котлована трубопровода.