Москва, , 11:28 — REGNUM В Восточной Евразии на смену евро может прийти «азо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ и Китай могут перейти на расчеты в юанях.

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«Через юань устанавливаются ценовые пропорции при встречной торговле в рублях, индийских рупиях и других азиатских валютах. Китай, несомненно, выигрывает от такого продвижения своей валюты, спрос на которую растет, — сказал Станкевич. — Можно ожидать, что в ближайшее время экономически крупнейшие страны Восточной Евразии начнут практические консультации по созданию региональной системы торговых расчетов с опорой на новую денежную единицу. Если есть евро, почему не может быть «азо»?»

Для обеспечения такой валюты державы-участники могут создать гарантийный фонд, включающий драгметаллы, алмазы, а также нефть и газ в хранилищах.

«На наших глазах трещит по швам и расползается Бреттон-Вудская система международных расчетов, господствовавшая в мире после Второй мировой войны», — сказал Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что переход России и Китая к средне‑ и долгосрочным контрактам в рублях и юанях сделает более предсказуемыми цены в российской и китайской экономиках.

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