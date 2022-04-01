Москва, 1 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Украинский зенитно-ракетный комплекс С-300 уничтожен на пусковой позиции, сообщили 1 апреля в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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В министерстве опубликовали кадры уничтожения ЗРК. На ник комплекс находится в сельскохозяйственных угодьях. По нему нанесён высокоточный удар, полностью уничтоживший установку. Съёмка велась с беспилотного аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативно-тактической авиацией Вооруженных сил России за сутки поражены 52 военных объекта Украины.