Тутаев, Ярославская область, 1 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ярославской области полиция прекратила деятельность двух нарколабораторий в Тутаеве и Тутаевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

76.мвд.рф Нарколаборатория, в которой производились наркотики

Задержали подозреваемых ещё в марте 2021 года, расследование же продлилось до февраля 2022 года Один из участников купил нежилые помещения, где и были размещены лаборатории. После производства наркотики распространялись в Москве и Московской области. При задержании силовики изъяли 1 тонну 800 килограммов синтетического наркотика.

Сейчас фигурантам предъявлено обвинение в незаконном производство наркотиков в особо крупном размере. Объём дела составил 22 тома.