Новосибирск, , 11:23 — REGNUM В Новосибирской школе, где между учениками произошёл конфликт, пройдёт проверка. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Подросток

«По факту размещения информации в СМИ о нарушении прав несовершеннолетнего, проживающего на территории Коченевского района, министерством образования Новосибирской области совместно с областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована проверка школы в части деятельности по профилактике правонарушений подростков, принимаемых мер по защите их прав», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области начата доследственная проверка после угроз старшеклассников применить физическое насилие к 12-летнему школьнику.

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