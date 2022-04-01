Киев, 22 августа, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В центре Киева во время репетиции военного парада по случаю Дня независимости Украины заглох танк. Об этом сообщает 22 августа телеканал «112 Украина».

Tanksdb.ru Танк «Ятаган»

Как уточняется, инцидент произошёл на перекрёстке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.

По свидетельствам очевидцев, боевая машина простояла посреди улицы около двух часов и при этом время от времени дымилась. Позднее танк был отбуксирован с места ЧП.

По сообщениям СМИ, в Киеве заглох не рядовой танк, а «гордость» ВПК Украины — танк «Ятаган». Выпущенная в единственном экземпляре для турецкого тендера машина в действительности представляет собой танк Т-84, оснащённый орудием натовского калибра 120 миллиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, парад по случаю 26-летию независимости Украины планируется провести в Киеве 24 августа. Сегодня в городе состоялась заключительная репетиция мероприятия.

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