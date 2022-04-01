Сеул, , 11:23 — REGNUM Южнокорейский музыкант Марк Туан из поп-группы GOT7 объявил дату выхода своего предстоящего сингла Save Me. Об этом 1 апреля написал артист в социальных сетях.

Марк Туан из GOT7 Скриншот NME

Туан поделился со своими поклонниками фрагментом новой песни в социальных сетях «Если ты любишь меня, пожалуйста, просто спаси меня», похоже, что это слова из предстоящей песни. Дата выхода назначена на 7 апреля.

'save me' — одна из двух новых песен Туана, которые он ранее анонсировал в социальных сетях. 16 марта Туан спросил у поклонников, какую песню, по их мнению, он должен выпустить первой, предложив им выбор между lonely и save me. После отклика поклонников Туан позже объявил, что оба сингла будут выпущены.

Читайте ранее в этом сюжете: Лиам Галлахер выпустил заглавный сингл из нового альбома