Москва, , 11:23 — REGNUM В топ-3 туристических направлений по России, которые мечтают посетить жители других регионов РФ, вошли озеро Байкал (24%). Горный Алтай (12%) и Камчатка (11%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

Туристы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Строят планы на поездку в Санкт-Петербург 10%, на отдых в Крыму — 7%. Хотели бы путешествовать по Карелии. Калининграду и Сочи по 6%. Увидеть Владивосток или Приморский край мечтают 5%, Москву – 4%, Казань — 3%

Задумываются о путешествии на Сахалин и Курильские острова 4%, по Северному Кавказу. — 3%, на Уральские горы – 2%, в Краснодарский край – 1%, в Арктику – 1%. Всю России желают посмотреть 6% опрошенных.

Опрос проведён 17–28 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 390 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (58%) из всех видов путешествий, в том числи и за границу, предпочитают пляжный отдых.

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