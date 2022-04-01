Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в густонаселённом микрорайоне «Левенцовский» построят модульную поликлинику за 262,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Поликлиника

Контракт на установку модульного здания поликлиники на улице Ерёменко заключён. Подрядчиком выступила компания «Ариал». Модульное здание появится в ноябре 2022 года.

Медики будут принимать до 200 пациентов в смену. Ростовчане смогут попасть на приём к узким специалистам.