Благовещенск, 1 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Во время пандемии коронавируса в Амурской области продолжали оказывать плановую и высокотехнологичную медпомощь в необходимых объёмах. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Связанные с COVID-19 мероприятия обошлись бюджету региона более, чем в 3 млрд рублей, отметила она. Медикаменты бесплатно получили почти 33 тыс. амурчан. В оказании помощи коронавирусным пациентам были задействованы 172 бригады, работали 11 инфекционных госпиталей.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, плановая помощь, в том числе высокотехнологичная, в 2021 году оказывалась без ограничений. В целом можно отметить, что система справилась с пандемией благодаря слаженной, выстроенной работе всего медицинского сообщества. В ежедневном режиме с нами работали глава региона, все органы исполнительной власти, Роспотребнадзор, медицинская академия, главы муниципальных образований и округов, волонтёрские организации», — отметила Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницу Белогорска Амурской области больше не госпитализируют горожан с коронавирусом. Ковидный госпиталь закрыт из-за существенного снижения количества заболевших.