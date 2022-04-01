Донецк, 1 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Новый обстрел Донецка совершили украинские силовики с применением установки «Град». Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

.artstepvision.ca РЗСО Град

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В 10:50 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили несколько обстрелов Донецка утром 1 апреля.