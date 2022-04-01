София, 1 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении предоставить фирмам-подрядчикам 250 млн левов ($141 млн) на капитальный ремонт основных автомобильных шоссе государственного значения и региональных дорог страны. Об этом 1 апреля пишет софийская газета «24 часа».

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Как заявил на встрече с представителями болгарской Национальной ассоциации муниципалитетов вице-премьер Болгарии Гроздан Караджов, соответствующие средства были выделены из бюджета министерства регионального развития Болгарии.

«В настоящее время денег на ремонт дорог в общегосударственном бюджете нет», — констатировал, в частности, он.

Ранее руководство ЕС неоднократно критиковало Софию за неудовлетворительное состояние автодорог Болгарии. Необходимое финансирование правительством страны не осуществлялось с 2012-го года.