Санкт-Петербург, 25 марта, 2010, 13:35 — ИА Регнум. Ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга отправила письмо главе МЧС РФ Сергею Шойгу с просьбой ответить на вопросы о проблемах обеспечения пожарной безопасности в домах, управляемых собственниками. Как сообщили ИА REGNUM Новости сегодня, 25 марта, в Ассоциации, в настоящее время письмо уже отправлено.

В тексте послания представители правлений ТСЖ и ЖСК заявляют о том, что "полностью выполнить требования нового регламента о требованиях пожарной безопасности возможно только в недавно построенных жилых домах". На существующие и давно построенные здания новые требования регламента не распространяются, однако инспектора Госпожнадзора требуют предоставления декларации пожарной безопасности для домов любого года постройки.

Ассоциация просит Шойгу ответить на вопросы, ответы на которые не удалось получить ни в Госпожнадзоре, ни в прокуратуре Санкт-Петербурга. В частности, представителей ЖСК интересует вопрос, кто должен предоставлять декларацию пожарной безопасности в жилых многоквартирных домах, управляемых ТСЖ и ЖСК. Кроме того, Ассоциация спрашивает, кто должен нести финансовую, административную и уголовную ответственность в случае отказа жильцов от оплаты мер пожарной безопасности. Также в письме подняты темы установки противопожарного оборудования, прогрессивных способов защиты от пожаров и другие.

В городскую Ассоциацию ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга входит более 700 объединений собственников жилья.

Напомним, требование о необходимости разработки и регистрации декларации пожарной безопасности было введено статьей 64 федерального закона от 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".