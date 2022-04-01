Донецк, 1 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В 10:40 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Выпущено три снаряда калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, во время украинского обстрела утром 1 апреля возник пожар в школе в Донецке.