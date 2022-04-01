Кострома, 1 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Для Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф в 2022 году закупят 66 современных электрокардиографов. Об этом сообщает администрация региона.

Скорая

Сейчас бригады скорой используют устаревшие приборы. После снятия данных с пациента фельдшер отправляет электрокардиограмму медику больницы, который ставит диагноз. Новые электрокардиографы автоматически передают результаты на сервер. Затем в течение 1−2 минут их оценивает искусственный интеллект. Точность такого диагноза достигает 99%.

«Время постановки диагноза сокращается в несколько раз, что крайне важно при оказании экстренной помощи, когда счёт идёт на минуты. Кроме этого, новое оборудование гораздо легче и мобильнее старых ЭКГ, использующихся сейчас», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM главный врач скорой Валерий Долголожкин.

В целом на закупку аппаратов планируется потратить более 8 млн рублей, средства выделит бюджет области. Шестидесяти шести единиц хватит, чтобы оснастить все бригады скорой. В 2023 году область будет обсуждать вопрос поставки современных ЭКГ в фельдшерско-акушерские пункты. Вероятнее всего, для этих целей будет разработана программа на несколько лет, так как ФАПов в регионе немало — 350.