Воронеж, 1 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Два большегрузных автомобиля столкнулись на трассе в Богучарском районе Воронежской области в ночь на 1 апреля, один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

Авария произошла около 00:30 1 апреля на 758 км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе. По предварительной информации, 32-летний житель Краснодарского края — водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил столкновение с двигавшимся впереди полуприцепом в составе автопоезда КамАЗ, под управлением 45-летнего жителя Ставропольского края.

Травмы получил водитель первого большегруза, его госпитализировали.

По факту аварии начата проверка, устанавливаются все обстоятельства её и причины.