Луганск, 1 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Министерство обороны России направило в Луганскую Народную Республику специализированное подразделение инженерных войск — Международный противоминный центр, оснащенный робототехническим комплексом разминирования «Уран-6». Об этом 1 апреля сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

Минобороны России Роботизированный комплекс разминирования «Уран-6»

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По его словам, отступая, противник оставляет выжженную землю, подорванные мосты, заминированные объекты обеспечения нашей жизнедеятельности. Поэтому на сегодняшний день очень важно провести разминирование на освобождаемой территории и на линии бывшего боевого соприкосновения, уточнил он.

«Поэтому я обращался в Российскую Федерацию за помощью, и в очередной раз мы видим, что Россия своих не бросает. Прибыло достаточно высококвалифицированное подразделение саперов… откликнулись на нашу просьбу и будут оказывать нам помощь в разминировании», — сказал Пасечник.

Глава ЛНР также добавил, что в республику доставили робототехнический комплекс разминирования, который может проделывать проходы в полях шириной в шесть метров. Такой проход обеспечивает проход автомобильной и гусеничной техники.