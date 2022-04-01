Россия поставила в ЛНР комплекс для разминирования «Уран-6»
Луганск, 1 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Министерство обороны России направило в Луганскую Народную Республику специализированное подразделение инженерных войск — Международный противоминный центр, оснащенный робототехническим комплексом разминирования «Уран-6». Об этом 1 апреля сообщил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.
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По его словам, отступая, противник оставляет выжженную землю, подорванные мосты, заминированные объекты обеспечения нашей жизнедеятельности. Поэтому на сегодняшний день очень важно провести разминирование на освобождаемой территории и на линии бывшего боевого соприкосновения, уточнил он.
Глава ЛНР также добавил, что в республику доставили робототехнический комплекс разминирования, который может проделывать проходы в полях шириной в шесть метров. Такой проход обеспечивает проход автомобильной и гусеничной техники.