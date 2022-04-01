Белгород, 1 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В результате авиаудара двух вертолетов ВСУ по нефтебазе Белгорода не получила повреждений инфраструктура городского аэропорта. Об этом 1 апреля рассказала представитель пресс-службы белгородской воздушной гавани Анастасия Голодова.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Нет, (аэропорт Белгорода) не пострадал, все в порядке», — приводит ее слова ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что врио министра МЧС России Александр Чуприян вылетел в Белгород.

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