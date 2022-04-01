Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 1 апреля 2022 года начался первый этап новой модели транспортного обслуживания. В рамках первого этапа реформы на маршруты вышли 864 новых автобуса трёх перевозчиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 апреля заявил глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.

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«Мы сегодня запустили новую модель транспортного обслуживания. Новый состав подвижного комплекса выехал на маршруты в городе Санкт-Петербурге. Частично были заменены коммерческие маршруты. На современный подвижной состав мы уже начали получать благодарности от населения, кто вместо старого душного ПАЗика получил на маршрутах новый современный, по всем стандартам комфорта и безопасности, подвижной состав», — заявил глава комитета.

На маршруты вышли 864 машины трёх перевозчиков: ООО «ПИТЕРАВТО» (их дочерняя структура ООО «Вест-Сервис» выиграла конкурс комитета по транспорту), АО «Третий парк» и ООО «Домтрансавто».

Общественный транспорт принимает все виды льготных проездных документов, все виды оплаты электронными проездными и пластиковыми картами. Напомним, что с 1 апреля оплата наличными не принимается в транспорте Петербурга. Для разовой оплаты надо заранее приобрести билет с QR-кодом в кассах метро или ГУ «Организатор перевозок».

Следующий этап транспортной реформы начнется в июне, а финальный этап завершится 15 июля.