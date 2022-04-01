Аксайский район, Ростовская область, 1 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту затонувшего судна в Аксайском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

zmsut. sledcom. ru Судно «ОС-11»

По предварительным данным, инцидент случился около полудня 30 марта. Судно «ОС-11» затонуло в акватории Александровского рейда реки Дон. Следователи выясняют детали произошедшего, устанавливают причинённый ущерб.

«В результате затопления пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло, угрозы окружающей среде не фиксировалось», — уточнили в ведомстве.

Проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства проводит и Волго-Донская транспортная прокуратура, по данным которой судно частично затонуло на четвёртом километре протоки реки Аксай.

Ранее в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия сообщили, что специалисты отобрали пробы воды для проведения исследований.