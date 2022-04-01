Северск, Томская область, 1 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Томской области начнётся суд по делу об убийстве девушки, совершённом 15 лет назад. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в июне 2007 года в городе Северск.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, увидев идущую по обочине дороги девушку, обвиняемый предложил и покататься. Девушка согласилась и села в машину.

«Во время поездки между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый на почве возникших личных неприязненных отношений нанес девушке баллонным автомобильным ключом множественные удары по голове и телу», — отметили в ведомстве.

Потерпевшая в результате скончалась на месте.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако следователи не прекращали оперативно-розыскные мероприятия. Спустя почти 15 лет предполагаемый убийца всё же был пойман. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.