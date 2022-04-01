На территории школы в Петербурге нашли предмет, похожий на гранату
Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. На территории одной из школ Невского района Санкт-Петербурга нашли предмет, похожий на гранату, на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом 1 апреля сообщил источник в правоохранительных органах.
Stanislav S. Yanchenko
Граната
Подозрительный предмет на территории школы обнаружил охранник школы №348 на Шлиссельбургском проспекте.
«Для проверки на место выехали специалисты», — уточнил собеседник агентства.