Тайбэй, 1 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Специальная рабочая группа, созданная при оборонном ведомстве Тайваня, изучит тактику военных действий на Украине. Об этом сообщает 1 апреля газета The Taipei Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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В группу включили учёных из университета национальной обороны, отмечает издание. Обмен мнениями и анализом ситуации на Украине налажен с коллегами из США и других стран.

Ранее руководитель тайваньской разведки Чэнь Миньтун предположил, что материковый Китай вряд ли решится на захват Тайваня силой в ближайшие три года. Для китайских властей, полагает он, развитие ситуации на Украине и масштабы санкций, введённых против России, стали «уроком». Пекин занял более осторожную позицию в тайваньском вопросе.

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