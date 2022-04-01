Ереван, 1 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора президентом России Владимиром Путиным обрисовал ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Сообщается, что Пашинян описал ситуацию, сложившуюся после того, как подразделения вооружённых сил Азербайджана нарушили линию соприкосновения и вошли в зону ответственности российских миротворцев.

«Пашинян … с сожалением отметил, что ситуация не только не урегулирована, но и, по некоторым данным, возможны новые провокации со стороны азербайджанских подразделений в зоне ответственности миротворческого контингента РФ», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, премьер-министр также рассказал, что азербайджанские военнослужащие через громкоговорители запугивают местное население в Нагорном Карабахе. Пашинян добавил, что армянская сторона ожидает от российских миротворцев, что они урегулируют ситуацию.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.