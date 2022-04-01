* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:09 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по приказу муллы Джумы Фатиха арестовали Зайн-уль-Абедина, бывшего губернатора уезда Нусаи провинции Бадахшан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

Согласно источникам, радикалы также жестоко избили его и потребовали выдать оружие и боеприпасы.

Мулла Джума Фатех считается одним из самых видных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Нусаи, который в прошлом месяце приказал публично забросать камнями мужчину и женщину.

Ряд жителей Бадахшана жаловались на аресты, месть и пытки со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявляя, что их силы не соблюдают амнистию и приказы руководства.

Жители, которые отказались назвать свои имена из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорят, что исламисты задерживали, пытали и убивали бывших силовиков и гражданских чиновников.

Ранее ООН и правозащитные организации выразили обеспокоенность несоблюдением талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указа об амнистии, сославшись на многочисленные сообщения об убийстве бывших силовиков.