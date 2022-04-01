Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM На Среднем Урале продумают, как поддержать рестораны быстрого питания в условиях ухода западных брендов. Соответствующее поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона.

Фастфуд

russellstreet

Принятие таких мер призвано сохранить заведения и персонал. Однако работать сотрудники будут уже под другой вывеской. В качестве мер поддержки фастфуда рассматривается выделение грантов. Их сумма не уточняется.

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области изучит ситуацию на рынке фастфуда и намерения компаний. После этого будут определены меры поддержки. Отметим, о своём уходе с рынка к этому моменту заявили два иностранных бренда.