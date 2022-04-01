Чугуевский район, Приморский край, 1 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Чугуевском районе руководитель организации, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, ответит в суде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Спортплощадка

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В августе 2019 года фигурант заключил два муниципальных контракта на более 11 млн рублей на строительство спортивных площадок в селе Кокшаровка и селе Самарка Чугуевского района в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Подрядчик сдал выполненные работы в сентябре 2019 года, представив соответствующий акты заказчику, которые были оплачены в полном объёме.

По результатам проверки прокуратуры района в апреле 2020 года установлено, что работы по строительству двух спортивных площадок выполнены подрядной организацией в меньшем объёме и с использованием более дешевых материалов, чем предусмотрено контрактами.

В результате преступной деятельности бюджету Приморского края и бюджету Кокшаровского сельского поселения причинен ущерб на общую сумму более 5 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Наложен арест на денежные средства на банковских счетах фигуранта на общую сумму более 6 млн рублей.

Региональным минспорта и Чугуевским муниципальным округом заявлены гражданские иски о взыскании ущерба.

Уголовное дело будет направлено в Чугуевский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-исполняющего обязанности директора техникума промышленных технологий в Самаре заподозрили в мошенничестве при реализации национального проекта «Демография».