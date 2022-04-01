Кабул, , 11:05 — REGNUM В афганской провинции Каписа прошли соревнования по смешанным единоборствам и кикбоксингу между 80 спортсменами из четырёх провинций.

Перчатки для единоборств

Шамир Ахмад Ахмади, ответственный за проведение соревнований, сообщил газете «8 Собх», что соревнования проводились между спортсменами из провинций Кабул, Парван, Каписа и Панджшер. По его словам, в соревнованиях победили 40 спортсменов из всех четырёх провинций.

Ахмади заявил, что целью проведения этих соревнований является поощрение молодёжи и совершенствование мастерства спортсменов по смешанным единоборствам и кикбоксингу.

В то же время, некоторые бойцы по смешанным единоборствам жалуются на недостаток возможностей для тренировок и призывают власти заняться этим вопросом.

Соревнования по смешанным единоборствам и кикбоксингу прошли впервые за последние полгода в провинции Каписа.