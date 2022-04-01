Спортсмены из четырёх провинций Афганистана соревновались в Каписе
Кабул, 1 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Каписа прошли соревнования по смешанным единоборствам и кикбоксингу между 80 спортсменами из четырёх провинций.
Шамир Ахмад Ахмади, ответственный за проведение соревнований, сообщил газете «8 Собх», что соревнования проводились между спортсменами из провинций Кабул, Парван, Каписа и Панджшер. По его словам, в соревнованиях победили 40 спортсменов из всех четырёх провинций.
Ахмади заявил, что целью проведения этих соревнований является поощрение молодёжи и совершенствование мастерства спортсменов по смешанным единоборствам и кикбоксингу.
В то же время, некоторые бойцы по смешанным единоборствам жалуются на недостаток возможностей для тренировок и призывают власти заняться этим вопросом.
Соревнования по смешанным единоборствам и кикбоксингу прошли впервые за последние полгода в провинции Каписа.