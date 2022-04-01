Москва, , 11:03 — REGNUM На выставке в Воронцовском парке представят свыше 50 архивных фотографий времен обороны Москвы. Об этом 1 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Москва

В Итальянском саду на территории Воронцовского парка 1 апреля открывается выставка, посвященная проекту «Книга памятников — героев Москвы». В экспозицию войдут истории объектов культурного наследия, переживших годы Великой Отечественной войны, и уникальные кадры того времени.

«Выставка «Памятники-герои Москвы» будет открыта до конца апреля. Всего в экспозицию вошло девять историй и больше 50 архивных фотографий, на которых запечатлены музей-заповедник «Коломенское», Пушкинский музей и другие культурные объекты столицы. Посетители узнают, как эти места пережили оборону Москвы», — сказала Сергунина.

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