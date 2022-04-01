Белгород, , 11:03 — REGNUM Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов (КПРФ) назвал авиаудары по нефтебазе региона «продолжением лживой политики Украины», передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Пожар на нефтебазе в Белгороде Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

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«Сегодня вновь произошел налет на мирный город. Этот инцидент видимо и есть «компромисс», первый шаг к мирному соглашению со стороны Украины. К сожалению, мы видим, как продолжает осуществляться лживая и агрессивная политика Украины. Уверен, виновные будут найдены», — отметил Гаврилов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и МЧС сообщили, что держат ситуацию под контролем, кроме того, власти региона заверяют, что перебоев с бензином не будет.

На востоке областного центра загорелась нефтебаза вследствие удара с вертолетов вооруженных сил Украины, залетевших на территорию России на низкой высоте. По данным регионального управления МЧС на месте работают дежурные караулы 13 пожарно-спасательных частей и пожарный поезд. К тушению привлечены 172 человека и 53 единицы техники.

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