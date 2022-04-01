Шебалинский район, Алтай, , 11:02 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет 27-летний житель Кош-Агачского района, которого обвиняют в незаконной перевозке крупной партии наркотиков. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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По данным следствия, в сентябре 2021 года мужчина собрался наркотики в Шебалинском районе, после чего сложил в пакеты и оставил на хранение. В начале января он вернулся за ними на автомобиле Toyota Sprinter.

В селе Шебалино водитель превысил скорость, из-за чего его попытались остановить сотрудники ДПС. Однако обвиняемый не остановился, испугавшись, что инспекторы заметят его незаконный груз.

«Уехать далеко ему не удалось, он, не справившись с управлением, въехал в забор одного из домов, после чего был задержан автоинспекторами. В салоне автомобиля стражи порядка обнаружили два пакета», — отметили в ведомстве.

В пакетах оказалось около 9 кг запрещённого вещества. Правоохранителям мужчина сообщил, что собрал их для собственного употребления. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.