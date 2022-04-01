Луганск, 1 апреля 2022, 11:02 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили 68 снарядов по территории Луганской Народной Республики, в том числе из «Градов», сообщили 1 апреля в Народной милиции ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.