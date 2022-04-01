Луганск, 1 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили 68 снарядов по территории Луганской Народной Республики, в том числе из «Градов», сообщили 1 апреля в Народной милиции ЛНР.

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«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 68 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град», артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по территории республики», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.