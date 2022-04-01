Москва, , 11:02 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение установить и задержать осквернителей памятника танкистам в Московской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч.3 ст. 354.1 УК РФ).

Преступление совершено в деревне Калиново Серпуховского округа Подмосковья. Злоумышленники с помощью аэрозольной краски осквернили памятник воинам-танкистам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего и принять все исчерпывающие меры для скорейшего задержания подозреваемых», — заявили в СК.